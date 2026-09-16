A emoção de Lázaro Ramos com escolha de ‘Feito Pipa’ para o Oscar 2027

Lázaro Ramos não escondeu a emoção ao saber que Feito Pipa foi escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2027. O ator, que integra o elenco do longa, compartilhou um vídeo nas redes sociais nesta quarta-feira, 16, diretamente dos bastidores da novela A Nobreza do Amor, e celebrou o reconhecimento à produção.

“Não tenho como não vir aqui e expressar a minha imensa emoção. Entre tantos filmes bons que a gente teve esse ano, um monte de filme legal, um monte de trabalho rico, valioso, precioso, o Feito Pipa foi selecionado pra tentar esse caminho”, afirmou Lázaro, visivelmente emocionado.

O ator também defendeu a relevância da produção para o público brasileiro. “É um filme que o Brasil precisa e merece”, disse. Para ele, o longa se destaca pela linguagem cinematográfica, pelos temas abordados e pelo trabalho de toda a equipe. “Pela linguagem, um jeito de fazer cinema que só a gente aqui no Brasil sabe fazer, pelos temas que trata, pelas atuações, pela direção, pelo roteiro”, afirmou Lázaro, ao enumerar os motivos que considera importantes na obra.

Dirigido por Allan Deberton, Feito Pipa acompanha Gugu (Yuri Gomes), um menino de quase 12 anos apaixonado por futebol e criado pela avó Dilma (Teca Pereira), uma professora aposentada. A relação entre os dois é marcada por afeto, liberdade e criatividade.

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Quando a saúde da avó começa a se fragilizar, Gugu se vê diante da possibilidade de deixar a vida que conhece para morar com o pai, Batista, personagem de Lázaro Ramos. A trama aborda conflitos familiares, afetos e os desafios do amadurecimento.

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O longa já foi premiado no Festival Internacional de Cinema de Berlim e no Festival de Gramado. A produção será exibida no Festival do Rio, em outubro, e tem estreia prevista nos cinemas brasileiros para 5 de novembro.

A escolha pela Academia Brasileira de Cinema coloca Feito Pipa na corrida por uma indicação na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2027. A seleção definitiva dos indicados ainda será feita pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. A cerimônia está marcada para 14 de março de 2027.

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