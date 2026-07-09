A doença enfrentada pelo ex-Malhação Edward Boggiss, morto aos 49 anos

Morreu o ator Edward Boggiss, conhecido por integrar o elenco de Malhação (1995-2020) e da série Sandy & Júnior (1999-2002), aos 49 anos. A causa da morte não foi divulgada pela família, mas o artista tinha sido diagnosticado com um câncer no sistema de orofaringe e no sistema pulmonar antes de morrer. Em uma entrevista para a TV Alfenas, em Minas Gerais, em janeiro de 2025, Boggiss comentou brevemente sobre a doença.

“Eu estou com câncer no sistema de orofaringe e no sistema pulmonar. Estou fazendo tratamento, quimioterapia e tudo. É bem cansativo”, revelou o ator, que estava divulgando seu retorno aos palcos com uma leitura dramatizada de O Medo de Ser um Merda, projeto escrito em parceria com Gabriel Gracindo.

Edward Boggis também integrou o elenco das novelas Laços de Família (2000), Começar de Novo (2004) e O Profeta (2006). Ele também trabalhou como autor e diretor ao longo de sua carreira, iniciada aos 7 anos de idade no teatro, onde estrelou diversos espetáculos.

O velório do ator foi realizado nesta quinta-feira, 9, na Capela Sala 3, no Caju, zona norte do Rio de Janeiro, e seu corpo foi cremado.

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