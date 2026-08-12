A dívida que fez Fernanda Lima desembolsar R$ 90 mil em acordo judicial

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Fernanda Lima encerrou um processo judicial com a Prada Assessoria, desembolsando 91 mil reais para quitar uma dívida por quebra de contrato de prestação de serviços. A apresentadora havia alegado falta de transparência e investimentos de alto risco, enquanto a empresa cobrava a taxa de finalização. Saiba mais sobre o acordo que pôs fim à disputa.

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A atriz é apresentadora Fernanda Lima chegou a um acordo com a empresa Prada Assessoria, e desembolsou 91 mil reais para encerrar uma ação judicial referente a uma dívida por quebra de contrato de prestação de serviço.

O imbróglio foi parar na Justiça quando a empresa cobrou um o pagamento de aproximadamente 106 mil reais de Fernanda, alegando que a apresentadora teria encerrado um contrato de gestão financeira e panejamento sem honrar com a taxa de finalização dos serviços. Além do pagamento para a empresa, a apresentadora também arcou com os custos do processo.

Na época, Fernanda alegou na justiça que o trabalho da empresa não era transparente, e que os gestores aplicaram seu dinheiro em investimentos de alto risco, que contrariam o que ela havia determinado em seu perfil de investidor. A ação chegou a encomendar uma perícia para analisar a conduta da empresa e determinar a responsabilidade do fim da relação, mas o acordo foi selado antes dos laudos.

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Além da ação na justiça, uma denúncia feita à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) também acabou arquivada após análise técnica. Segundo a empresa, o órgão não encontrou indícios de irregularidade ou elementos que justificassem a instauração de sanções contra a assessoria financeira. “As partes chegaram a um acordo, homologado pela Justiça no fim de julho, e o processo foi encerrado com o pagamento à Prada”, atestou a empresa em nota ao Metrópoles.

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Até o momento, Fernanda Lima e sua equipe jurídica não se pronunciaram sobre o caso. O espaço está aberto para manifestação.