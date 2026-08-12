Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Cultura

A dívida que fez Fernanda Lima desembolsar R$ 90 mil em acordo judicial

Imbróglio judicial ligado a assessoria financeira chegou ao fim

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 10h06 | Atualizado em 12 ago 2026, 10h18
Close-up de uma mulher com cabelos castanhos ondulados e maquiagem leve, olhando diretamente para a câmera. Ela tem sobrancelhas grossas e lábios rosados. A luz do sol incide sobre seu rosto e cabelo, criando sombras na parede clara atrás dela
Fernanda Lima (Instagram @fernandalima/Reprodução)
Continua após publicidade
A dívida que fez Fernanda Lima desembolsar R$ 90 mil em acordo judicial Priorizar nos meus resultados Google

A atriz é apresentadora Fernanda Lima chegou a um acordo com a empresa Prada Assessoria, e desembolsou 91 mil reais para encerrar uma ação judicial referente a uma dívida por quebra de contrato de prestação de serviço.

O imbróglio foi parar na Justiça quando a empresa cobrou um o pagamento de aproximadamente 106 mil reais de Fernanda, alegando que a apresentadora teria encerrado um contrato de gestão financeira e panejamento sem honrar com a taxa de finalização dos serviços. Além do pagamento para a empresa, a apresentadora também arcou com os custos do processo.

Na época, Fernanda alegou na justiça que o trabalho da empresa não era transparente, e que os gestores aplicaram seu dinheiro em investimentos de alto risco, que contrariam o que ela havia determinado em seu perfil de investidor. A ação chegou a encomendar uma perícia para analisar a conduta da empresa e determinar a responsabilidade do fim da relação, mas o acordo foi selado antes dos laudos.

Siga
Continua após a publicidade

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

Além da ação na justiça, uma denúncia feita à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) também acabou arquivada após análise técnica. Segundo a empresa, o órgão não encontrou indícios de irregularidade ou elementos que justificassem a instauração de sanções contra a assessoria financeira. “As partes chegaram a um acordo, homologado pela Justiça no fim de julho, e o processo foi encerrado com o pagamento à Prada”, atestou a empresa em nota ao Metrópoles.

Continua após a publicidade

Até o momento, Fernanda Lima e sua equipe jurídica não se pronunciaram sobre o caso. O espaço está aberto para manifestação.

Publicidade
TAGS:
Fernanda Lima
Justiça
Processo
Tela Plana
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).