A dívida que fez Fernanda Lima desembolsar R$ 90 mil em acordo judicial
Imbróglio judicial ligado a assessoria financeira chegou ao fim
A atriz é apresentadora Fernanda Lima chegou a um acordo com a empresa Prada Assessoria, e desembolsou 91 mil reais para encerrar uma ação judicial referente a uma dívida por quebra de contrato de prestação de serviço.
O imbróglio foi parar na Justiça quando a empresa cobrou um o pagamento de aproximadamente 106 mil reais de Fernanda, alegando que a apresentadora teria encerrado um contrato de gestão financeira e panejamento sem honrar com a taxa de finalização dos serviços. Além do pagamento para a empresa, a apresentadora também arcou com os custos do processo.
Na época, Fernanda alegou na justiça que o trabalho da empresa não era transparente, e que os gestores aplicaram seu dinheiro em investimentos de alto risco, que contrariam o que ela havia determinado em seu perfil de investidor. A ação chegou a encomendar uma perícia para analisar a conduta da empresa e determinar a responsabilidade do fim da relação, mas o acordo foi selado antes dos laudos.
Além da ação na justiça, uma denúncia feita à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) também acabou arquivada após análise técnica. Segundo a empresa, o órgão não encontrou indícios de irregularidade ou elementos que justificassem a instauração de sanções contra a assessoria financeira. “As partes chegaram a um acordo, homologado pela Justiça no fim de julho, e o processo foi encerrado com o pagamento à Prada”, atestou a empresa em nota ao Metrópoles.
Até o momento, Fernanda Lima e sua equipe jurídica não se pronunciaram sobre o caso. O espaço está aberto para manifestação.