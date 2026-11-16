A dívida milionária que fez Alexandre Frota ter cachê bloqueado na Globo
Justiça determinou retenção dos pagamentos do ator
Alexandre Frota teve os pagamentos de seu retorno à Globo bloqueados pela Justiça de São Paulo por causa de uma dívida milionária com o Banco Besa, antigo Banco Econômico. A juíza Cláudia Guimarães dos Santos determinou que a emissora deposite os valores destinados ao ator em uma conta judicial. Frota voltou a trabalhar na Globo após 27 anos, com uma participação na sexta temporada da série Arcanjo Renegado, do Globoplay, na qual interpreta um secretário de Segurança do Rio de Janeiro.
A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente
A dívida teve origem em 1995, quando o ator realizou saques a descoberto e deixou um saldo negativo de 88,4 mil reais em sua conta bancária. Com juros e correção monetária, o valor chegou a aproximadamente 1,3 milhão de reais, segundo cálculo apresentado pelo banco à Justiça em 2024. Atualmente vereador de Cotia, em São Paulo, Frota afirmou no processo que não possui patrimônio e que sustenta a família com o salário recebido da Câmara Municipal.
Em 2022, Frota solicitou à Justiça o reconhecimento de sua insolvência civil, procedimento adotado quando as dívidas de uma pessoa ultrapassam seu patrimônio. Na ocasião, alegou que seus bens haviam sido utilizados para pagar condenações por danos morais, segundo informações divulgadas pelo UOL e confirmadas pela coluna GENTE.