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Cultura

A dívida de 166 mil reais que levou Arthur Aguiar a ação de despejo

Ator acumula débitos de aluguel em imóvel de Pinheiros; Justiça já concedeu liminar para desocupação

Por Giovanna Fraguito 29 set 2026, 16h37
Arthur Aguiar
Arthur Aguiar (Reprodução/Instagram)
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A dívida de 166 mil reais que levou Arthur Aguiar a ação de despejo Priorize VEJA no Google

Arthur Aguiar, 37, é alvo de uma ação de despejo por falta de pagamento de um imóvel de alto padrão em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. A coluna GENTE teve acesso ao processo, movido pela SPE II JFL 125 Empreendimento Imobiliário, que cobra do ator uma dívida de 166 mil reais em aluguéis e encargos. O contrato previa um pacote mensal de 59.340 reais, incluindo condomínio, IPTU, internet, energia, água, lavanderia e café da manhã.

Segundo os documentos, os atrasos começaram em 2026 e chegaram a resultar em um acordo extrajudicial. Arthur reconheceu uma dívida de 135.873 reais, que seria reduzida para 125 mil reais, com entrada de 35 mil e outras três parcelas de 30 mil reais. A proprietária afirma, porém, que as condições não foram cumpridas e que o débito voltou ao valor original, acrescido dos encargos previstos em contrato. Em mensagens anexadas ao processo, o ator chegou a pedir mais prazo para regularizar a situação e atribuiu parte dos atrasos ao não recebimento de valores de um fornecedor. 

No início de setembro, a Justiça concedeu uma liminar de desocupação, condicionada ao pagamento das custas e ao depósito, pela proprietária, de uma caução de 178.020 reais. Nesta terça-feira, 29, a empresa informou ao juízo que a caução foi depositada e pediu a expedição imediata do mandado. Pela decisão, depois de intimado, Arthur terá quinze dias para deixar o imóvel ou evitar o despejo mediante o pagamento dos valores devidos, dentro das condições previstas em lei. 

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