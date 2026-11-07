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Cultura

A divergência entre Andrew Garfield e Sam Altman nos bastidores de ‘Artificial’

Ator que interpreta o empresário em novo filme sobre a OpenAI desmentiu relato do bilionário

Por Giovanna Fraguito 7 nov 2026, 10h00
Um grupo de pessoas diversas, jovens e adultos, em uma festa. Alguns estão na escada, outros em primeiro plano. Um homem no centro segura duas facas, sorrindo. Outro homem à direita segura uma garrafa de champanhe. Todos parecem se divertir, rindo e conversando
DE OLHO NO OSCAR - Andrew Garfield como Sam Altman em Artificial: os bastidores da OpenAI - (Neon/.)
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Andrew Garfield e Sam Altman parecem não se entender nem fora das telas. O ator, que interpreta o CEO da OpenAI no filme Artificial, dirigido por Luca Guadagnino, contestou uma história contada pelo empresário sobre um suposto encontro entre os dois durante as gravações. Em entrevista à Vanity Fair, Altman afirmou que havia saído para comprar café quando se deparou com um homem vestido exatamente como ele, carregando a mesma mochila e reproduzindo até seu jeito de andar. Era, segundo o executivo, Garfield. “Senti como se estivesse em algum tipo de falha estranha da simulação”, contou. “Nós acenamos e seguimos em frente, mas foi muito estranho.”

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A versão, no entanto, foi desmentida pelo ator em entrevista à GQ, divulgada na quarta-feira, 4. “Vi aquela entrevista e a assisti novamente algumas vezes para tentar entender o que ele estava realmente dizendo, porque fiquei muito confuso. Nunca tive qualquer interação com ele. Nunca o vi pessoalmente”, afirmou Garfield. O ator confirmou que a equipe filmou em frente à casa de Altman, mas garantiu que havia sido informado de que o empresário não estava no local. “Talvez ele tenha me confundido com outra pessoa. Não faço ideia, mas nunca acenei para Sam”, completou. Procurada pela revista, a OpenAI sustentou a versão de seu CEO e afirmou que ele estava em casa naquele dia.

A divergência acontece às vésperas da estreia de Artificial, prevista para 25 de dezembro nos Estados Unidos. O longa retrata a crise de 2023, quando Altman foi demitido do comando da OpenAI e reintegrado ao cargo poucos dias depois. Garfield admitiu sentir certo receio da reação do empresário ao filme. “Não quero fazer inimigos realmente poderosos”, declarou. Além dele, o elenco conta com Ike Barinholtz, no papel de Elon Musk, e Monica Barbaro, que interpreta Mira Murati, ex-diretora de tecnologia da empresa.

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