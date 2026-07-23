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Cultura

A disputa pela herança milionária do ator de ‘Pantera Negra’

Bens deixados por Chadwick Boseman são alvo de impasse judicial

Por Flávio Monteiro 23 jul 2026, 17h57 | Atualizado em 24 jul 2026, 17h00
Chadwick Boseman e Taylor Simone Ledward na passarela vermelha. Ela sorri, usando vestido preto com decote e brincos longos. Ele veste blazer escuro brilhante e gola alta preta, olhando para a direita
Chadwick Boseman e Taylor Simone no Óscar de 2019. Viúva estaria gerindo mal herança do ator (Eric McCandless/Getty Images)
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Seis anos após a morte de Chadwick Boseman, a herança milionária do astro de Pantera Negra (2018) tem gerado uma disputa judicial entre seus irmãos e sua viúva. De acordo com informações reveladas pelo portal americano TMZ nesta quarta-feira, Kevin e Derrick Boseman entraram com uma pedido junto a Justiça dos Estados Unidos para que Taylor Simone perca os direitos de administrar os bens do ator.

Kevin e Derrick alegam que a viúva tem feito uma má administração dos bens deixados por Chadwick, e apresentaram documentos legais para embasar seus argumentos. Taylor teria ignorado o processo de distribuição da herança entre os herdeiros, de modo que a família do astro não tem ideia do que está acontecendo com os ativos deixados — com destaque para mais de 3 milhões de dólares depositados em contas bancárias.

A falta de repasse dos bens teria levado os pais de Chadwick, Leroy e Carolyn Boseman, a ficarem sem recursos financeiros. Os irmãos do falecido ator alegam que Taylor está ciente dos problemas gerados pela má gestão, e pedem que ela seja substituída por um advogado para distribuir corretamente a herança.

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