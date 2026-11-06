A disputa milionária pela mansão comprada pelo pai de Neymar

Neymar da Silva Santos, pai e empresário de Neymar Jr. virou alvo de uma ação judicial de 58,9 milhões de reais por causa da compra de uma mansão de luxo no condomínio Tamboré, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. A propriedade foi adquirida em maio de 2025 por 95 milhões de reais, valor posteriormente reduzido para 94,5 milhões. Com 2.757 metros quadrados de área construída, a residência conta com piscina, dois elevadores e até uma pista de boliche.

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A disputa começou porque parte do pagamento seria feita com outra casa da família, localizada em Alphaville e avaliada em 32 milhões de reais. A empresa vendedora, D.Y.T.T. Administradora de Imóveis, passou a questionar o acordo devido a irregularidades na construção da propriedade oferecida na negociação. O imóvel é alvo de um processo desde 2021, que resultou em uma decisão judicial determinando adequações estruturais. Diante disso, a empresa exige que os 32 milhões de reais sejam pagos em dinheiro, além de multas e indenizações que elevam a cobrança a 58,9 milhões de reais.

A defesa de Neymar pai, por sua vez, classificou a exigência como uma “pretensão absurda, despropositada e desproporcional”. Os advogados alegam que a vendedora já tinha conhecimento das pendências judiciais envolvendo a casa de Alphaville antes de fechar o negócio. O empresário ainda não havia sido formalmente notificado da ação.

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