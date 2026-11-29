A televisão aberta vem oferecendo um embate interessante nos programas dominicais. E a disputa entre Celso Portiolli e Eliana ganha um ingrediente a mais neste domingo, 29, quando os dois voltam a se enfrentar. Na semana passada, 22, o apresentador do SBT levou a melhor sobre a antiga colega na média do confronto direto pela primeira vez desde a estreia dela na Globo, em março. O Domingo Legal marcou 6,9 pontos de audiência na Grande São Paulo, contra 6,8 do Em Família com Eliana, que ainda registrou seu pior resultado desde o lançamento.

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O placar apertado tem um significado que vai além de números. Desde que deixou o SBT, após 15 anos, Eliana ainda não conseguiu conquistar o público na nova emissora. A Globo apostou em um nome de forte apelo popular e familiar para reforçar sua programação dominical, mas a audiência não acompanhou a apresentadora. Mesmo com ajustes e tentativas de criar uma identidade, o programa não conseguiu se consolidar como um concorrente à altura das expectativas.

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Enquanto isso, Celso segue fazendo o básico e, com isso, superando Eliana. Sem grandes reinvenções, mantém a fórmula que sustenta o Domingo Legal: brincadeiras, convidados e interação com o público. Mesmo diante de uma concorrente com nome de peso, o apresentador não precisou reformular sua imagem ou reinventar o programa para continuar competitivo. Ele apenas vem seguindo uma receita já conhecida por quem acompanha a atração há anos.

A comparação expõe um erro da Globo ao apostar no peso do nome de Eliana achando que o sucesso está nela. Enquanto emissora e apresentadora ainda buscam uma fórmula capaz de conquistar o público, Celso segue entregando aquilo que já provou funcionar: um formato popular e com o qual o telespectador está acostumado.

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