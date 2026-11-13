A diferença do uso de luz para casais héteros e gay em ‘Quem Ama Cuida’

Uma análise da coluna GENTE comprova o que o telespectador – que nem precisa ser tão atento – verificou ao acompanhar o desenrolar dos romances em Quem Ama Cuida. Enquanto os casais héteros trocam carícias, beijos ardentes, toques de pele e expõem seus corpos diante das câmeras e com luz suficiente para que se entenda e veja o que acontece, o casal gay é escondido em penumbra quase completa, conforme foi ao ar nesta terça-feira, 10. E mais: Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli), estão vestidos quando vão para a cama, antes que a luz se apague por completo. Não há beijos nem carícias. Nem a autora curtiu o que foi ao ar. Nas imagens abaixo, frames das cenas de sexo entre os personagens de Agatha Moreira e José Loreto, que interpretam Ingrid e Iuri; Leticia Colin e Chay Suede, que fazem Adriana e Pedro; e Mariana Ximenes e Henrique Barreira, Dora e André na novela. Por fim, a de Mau Mau e Felipe, que nada se vê.

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