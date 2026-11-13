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Cultura

A diferença do uso de luz para casais héteros e gay em ‘Quem Ama Cuida’

Análise: direção da novela optou por esconder a intimidade entre personagens masculinos, ao contrário dos demais

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 08h00 | Atualizado em 13 nov 2026, 09h34
Mulher de cabelos escuros e camisola preta sentada no colo de um homem sem camisa, ambos se olhando intensamente em um quarto com pouca luz e um quadro abstrato na parede
Agatha Moreira e José Loreto, que interpretam Ingrid e Iuri (à esq); e - acredite, cena entre Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli) à direita -  (Reprodução/TV Globo)
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A diferença do uso de luz para casais héteros e gay em ‘Quem Ama Cuida’ Priorize VEJA no Google

Uma análise da coluna GENTE comprova o que o telespectador – que nem precisa ser tão atento – verificou ao acompanhar o desenrolar dos romances em Quem Ama Cuida. Enquanto os casais héteros trocam carícias, beijos ardentes, toques de pele e expõem seus corpos diante das câmeras e com luz suficiente para que se entenda e veja o que acontece, o casal gay é escondido em penumbra quase completa, conforme foi ao ar nesta terça-feira, 10. E mais: Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli), estão vestidos quando vão para a cama, antes que a luz se apague por completo. Não há beijos nem carícias. Nem a autora curtiu o que foi ao ar. Nas imagens abaixo, frames das cenas de sexo entre os personagens de Agatha Moreira e José Loreto, que interpretam Ingrid e Iuri; Leticia Colin e Chay Suede, que fazem Adriana e Pedro; e Mariana Ximenes e Henrique Barreira, Dora e André na novela. Por fim, a de Mau Mau e Felipe, que nada se vê.

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Mulher de cabelo castanho-claro, com brinco e colar dourados, tem os olhos fechados enquanto um homem de cabelo escuro beija seu ombro, ambos com a pele à mostra em um ambiente escuro
Mariana Ximenes e Henrique Barreira, Dora e André na novela – (Reprodução/TV Globo)
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Silhuetas de três pessoas em tons quentes. À esquerda, uma mulher com a cabeça inclinada para trás. Ao centro, um homem de perfil com a boca aberta. À direita, outra mulher de perfil, beijando o homem.
Agatha Moreira e José Loreto, que interpretam Ingrid e Iuri (Reprodução/TV Globo)
Homem de cabelo escuro e encaracolado abraça uma mulher de cabelos longos e castanhos por trás, com o rosto dela expressando dor ou angústia. Ele está sem camisa, e ela usa uma blusa escura. O fundo é escuro com iluminação avermelhada.
Leticia Colin e Chay Suede, que fazem Adriana e Pedro – (Reprodução/TV Globo)
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Casal deitado na cama, mulher de sutiã preto e cabelo escuro, homem barbudo com colar, ambos olhando para cima, luz solar com sombras de persianas atravessando o quarto
Agatha Moreira e José Loreto, que interpretam Ingrid e Iuri – (Reprodução/TV Globo)
Mulher de cabelos escuros e lingerie preta sentada no colo de um homem sem camisa, ambos se olhando intensamente em um quarto com pouca luz
Agatha Moreira e José Loreto, que interpretam Ingrid e Iuri (Reprodução/TV Globo)
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Dois homens jovens, um de camisa listrada e outro de camisa clara, olham para baixo, concentrados em um objeto laranja que o da direita segura. Estão em um quarto escuro, iluminado por luzes indiretas e uma lâmpada ao fundo, com uma cama branca visível.
Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli) – (Reprodução/TV Globo)
Cena escura e pouco iluminada, com um contorno difuso de uma pessoa no centro. No canto inferior esquerdo, o logo TV Globo. No canto inferior direito, o logo da Globo e a barra de progresso do vídeo indicando 1:18 / 1:22.
Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli): Ninguém vê nada – (Reprodução/TV Globo)
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