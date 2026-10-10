A desculpa de Isis Valverde para não voltar às novelas tão cedo

Após encerrar seu contrato com a Globo em agosto de 2022 e sem dar as caras em novelas desde o fim de Amor de Mãe, em abril de 2021, Isis Valverde afirma que está disposta a voltar para o formato mais longo de dramaturgia. Só não conseguiu encontrar espaço… na agenda.

Ela lançou recentemente Corrida dos Bichos, no Prime Video. Thriller de ação dirigido por Fernando Meirelles, Rodrigo Pesavento e Ernesto Solis, com Rodrigo Santoro, Grazi Massafera, Bruno Gagliasso, Anitta e Thainá Duarte no elenco.

“Tem projetos vindo e acaba que na hora que tem, não tem agenda. E novela pega mais tempo, é uma janela mais longa. E eu amo, venho das novelas. E vejo: ‘ela não quer fazer novelas’, não é isso, é realmente agenda e estou dando mais espaço para cinema. Foram 17 anos fazendo novela”, diz ela, que não estará em Avenida Brasil 2.

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