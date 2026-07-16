A descrença de Christopher Nolan sobre o uso de IA no cinema

Um dos diretores mais badalados de Hollywood, Christopher Nolan não se furta em expressar a sua descrença quanto ao uso de Inteligência Artificial na produção de filmes. Às vésperas de lançar o aguardado épico A Odisseia (2026), Nolan afirma que nunca viu uma tecnologia “supostamente fundamental” ser tão rejeitada pelo público.

“Existe um desprezo pelas coisas que são relacionadas à Inteligência Artificial”, disse Nolan em entrevista à agência de notícias AFP. “Especialmente os jovens, que cunharam o termo ‘IA Slop’ (lixo de IA, em tradução livre)”. Os comentários do diretor vêm à tona em meio à crescente preocupação sobre o uso da tecnologia na produção cultural, que chegou a gerar uma enorme greve em Hollywood três anos atrás.

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