A defesa de Virginia Fonseca após críticas na Globo

Virginia Fonseca voltou a comentar as críticas que tem recebido por sua participação na cobertura da Copa do Mundo na Globo. Questionada sobre a reação do público, a influenciadora minimizou a repercussão. “Maravilha, está sendo legal”, disse.

Em seguida, Virginia afirmou que não tem muita liberdade nas decisões do quadro exibido pela emissora. “Está sendo o roteiro deles. Então, a gente está fazendo o que eles estão pedindo para fazer”, comentou. A fala ocorre em meio às cobranças nas redes sociais sobre o desempenho da influenciadora na TV, onde ela tem aparecido em conteúdos ligados ao Mundial.

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