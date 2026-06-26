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Cultura

A defesa de Luana Piovani sobre contrato de 300 mil reais com sindicato

Atriz se manifestou após repercussão de cachê pago para vídeo contra PEC do Banco Central

Por Giovanna Fraguito 26 jun 2026, 15h35 | Atualizado em 26 jun 2026, 15h36
Luana Piovani -
Luana Piovani - (Reprodução/Instagram)
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A defesa de Luana Piovani sobre contrato de 300 mil reais com sindicato Priorize VEJA no Google

Luana Piovani se manifestou após a repercussão do contrato de 300 mil reais que teria assinado com o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central para gravar um vídeo contra a PEC 65/2023, que prevê mudanças na autonomia financeira e orçamentária do BC. A atriz usou os Stories do Instagram para defender a publicação, marcada como publicidade. “O que acho superimportante é que todas as publicidades sejam óbvias, que estejam sendo sinalizadas como publicidade. Isso é muito importante para o consumidor saber”, declarou.

Na sequência, Luana respondeu às críticas e disse que só divulga conteúdos com os quais concorda. “É isso. Para vocês não ficarem assim tão invejozinhos, tá? Boa noite. E tem outra coisa que talvez vocês não saibam, aí vou contar: só vendo o que consumo e só falo o que concordo. Não acho inteligente privatizarem o nosso Banco Central. Não gostou? Deita na BR”, disse.

A contratação, revelada pela Folha de S.Paulo, aparece em ata de reunião extraordinária do Conselho Regional do Sinal. De acordo com o documento, a escolha da atriz levou em conta sua “atuação pública em manifestações relacionadas a temas de interesse social e a propostas consideradas prejudiciais à população”. O valor teria sido pago com recursos de contribuições mensais de servidores filiados ao sindicato.

Luana é conhecida por comentar, com frequência e contundência, os mais variados assuntos nas redes sociais. Desta vez, a opinião veio acompanhada de contrato e cachê robusto. Tudo dentro da regra, segundo sua própria defesa. Já a espontaneidade da indignação, nesse caso, saiu um pouco cara.

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