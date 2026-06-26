A defesa de Luana Piovani sobre contrato de 300 mil reais com sindicato

Luana Piovani se manifestou após a repercussão do contrato de 300 mil reais que teria assinado com o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central para gravar um vídeo contra a PEC 65/2023, que prevê mudanças na autonomia financeira e orçamentária do BC. A atriz usou os Stories do Instagram para defender a publicação, marcada como publicidade. “O que acho superimportante é que todas as publicidades sejam óbvias, que estejam sendo sinalizadas como publicidade. Isso é muito importante para o consumidor saber”, declarou.

Na sequência, Luana respondeu às críticas e disse que só divulga conteúdos com os quais concorda. “É isso. Para vocês não ficarem assim tão invejozinhos, tá? Boa noite. E tem outra coisa que talvez vocês não saibam, aí vou contar: só vendo o que consumo e só falo o que concordo. Não acho inteligente privatizarem o nosso Banco Central. Não gostou? Deita na BR”, disse.

A contratação, revelada pela Folha de S.Paulo, aparece em ata de reunião extraordinária do Conselho Regional do Sinal. De acordo com o documento, a escolha da atriz levou em conta sua “atuação pública em manifestações relacionadas a temas de interesse social e a propostas consideradas prejudiciais à população”. O valor teria sido pago com recursos de contribuições mensais de servidores filiados ao sindicato.

Luana é conhecida por comentar, com frequência e contundência, os mais variados assuntos nas redes sociais. Desta vez, a opinião veio acompanhada de contrato e cachê robusto. Tudo dentro da regra, segundo sua própria defesa. Já a espontaneidade da indignação, nesse caso, saiu um pouco cara.

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