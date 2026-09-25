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Cultura

A defesa de Ana Maria Braga a Gil do Vigor após ofensa de jornalista

O repórter do 'Fantástico' Álvaro Pereira Jr. chamou o ex-BBB de 'falso acadêmico' e gerou polêmica

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 10h37 | Atualizado em 25 set 2026, 10h38
Homem sorridente com barba, vestindo beca azul escura com detalhes dourados e um chapéu de formatura azul com borla dourada, olhando para a direita. Ao fundo, folhagem verde e um prédio com um logotipo azul em forma de U
Gil do Vigor (Reprodução/Instagram)
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O ex-BBB Gil do Vigor tem sido defendido por diferentes famoso desde quinta-feira, 24, depois que o repórter do Fantástico Álvaro Pereira Jr., 63, o chamou de “falso acadêmico”. Entre os ilustres apoiadores, ganha destaque a apresentadora Ana Maria Braga, que escreveu: ““Eu tenho um orgulho danado de tudo que você vem construindo durante todo esse tempo. Não dê importância para aquilo que não é importante. Siga em frente sempre. Amo você”.

Gil publicou um vídeo em seu Instagram no qual rebate a acusação de Pereira e argumenta que “todo brasileiro que vem de uma realidade simples e humilde” é descredibilizado quando “começa a alcançar coisas”. Segundo ele, críticos do tipo acreditam que o as classes baixam “não merecem” ocupar espaço na pesquisa acadêmica. Em seu discurso, Gil pontua que decidiu continuar na academia após o Big Brother Brasil 2020 devido ao amor pela área: “Existe a síndrome do impostor que sempre bateu em mim, então cada artigo aceito ou conferência, vou comemorar, porque só eu sei como foi difícil”. “Nunca deixe que ninguém tire os méritos do que você conquistou”, cravou.

Nos comentários, Gil recebeu o apoio de mais celebridades como Tati Machado, Marcos Pitombo, Valesca Popozuda e Astrid Fontenelle.

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A polêmica surgiu no X, antigo Twitter, onde Pereira compartilhou uma postagem de Gil sobre a aceitação de dois artigos pela Sociedade Brasileira de Econometria (SBE): “Também conhecido como: nenhuma revista estrangeira aceitou meus artigos”, alfinetou. O jornalista chamou Gil de “falso acadêmico” em outra postagem antes de tornar o perfil privado.

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