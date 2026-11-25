A RedeTV! se manifestou após receber críticas por um suposto sucateamento de seus equipamentos devido à presença de “microfones de influenciadores” nos programas da emissora. “Associar o tamanho ou a aparência de um equipamento à capacidade de investimento de uma emissora é desconhecer a própria evolução da tecnologia”, afirmou a empresa.

O debate em torno do tema ganhou força depois que a apresentadora Daniela Albuquerque foi flagrada com um microfone de lapela compacto, distinto dos equipamentos tradicionalmente utilizados pela rede. Segundo a RedeTV!, os itens são “equipamentos de tecnologia avançada” e proporcionam “maior mobilidade e discrição para os apresentadores”.

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