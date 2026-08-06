A declaração de Tony Ramos que marcou homenagem aos 97 anos de Nathália Timberg

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Nathália Timberg celebrou 97 anos com uma emocionante homenagem no Teatro Fashion Mall, Rio de Janeiro. Amigos e colegas, incluindo Tony Ramos, prestaram tributo à sua trajetória e generosidade. Tony Ramos destacou a importância do reconhecimento e a resiliência da atriz, enfatizando que o teatro jamais acabará. A celebração foi marcada por carinho e afeto.

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A atriz Nathália Timberg completou 97 anos nesta quarta-feira, 5, e celebrou a data com uma homenagem no Teatro Fashion Mall, em São Conrado, no Rio de Janeiro, ao lado de amigos e colegas de trabalho. Tony Ramos foi um dos convidados para fazer um discurso sobre a amizade com Timberg. “Reconhecimento é uma das coisas mais lindas que tem no nosso vernáculo. Reconhecer alguém pela sua trajetória. Reconhecer alguém pela sua, sim, generosidade, tranquilidade, e vou trazer você… Eu não quero encontrar um adjetivo, a não ser quão gigante você é, quão resiliente você é, quão importante você é para nós todos. Por isso que estou aqui, e tenho a alegria de ter trabalhado o dia inteiro, mas chegar aqui, encontrar, reencontrar amigos tão queridos, numa profissão que tenho um profundo respeito. E uma das coisas que mais estão presentes é com quem eu aprendi”, declarou.

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Ao longo do discurso, o ator comentou sobre a importância do teatro. Em alguns momentos da homenagem, outros colegas falaram sobre o medo do espaço estar chegando ao fim. “Teatro, ele não acaba, ele jamais acabará. Como se diz no interior, para fazer teatro, basta uma clareira, uma lâmpada e ‘nós bota a boca para fora com emoção’. Então, isso que me trouxe aqui. A gente fica sentado, Nathalia, esperando adjetivos. O que posso falar sobre Nathalia? E você já disse aqui: ‘Meu Deus, como suportar emoções?’ Vai suportar, sim. Vai vencer, sim. Vai ser lindo. A sua noite vai continuar, lindamente. Porque, na verdade, não há aqui só generosidade. Essa palavra, às vezes, é até perigosa. Não tem aqui só emoção, presença, carinho, afeto, amor. Aqui tem reconhecimento”.

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