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Cultura

A declaração de Anitta para Danilo Mesquita em meio a rumores de romance

Cantora elogiou ator

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 14h04 | Atualizado em 2 out 2026, 14h06
Montagem com duas fotos: à esquerda, Anitta com cabelo castanho, batom vermelho e gargantilha brilhante; à direita, o ator André Luiz Frambach, sem camisa, com barba e cabelo molhado, em cenário de natureza
Anitta e Danilo Mesquita (Divulgação/Instagram/Reprodução)
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A proximidade entre Anitta e Danilo Mesquita ganhou mais um capítulo nas redes sociais. Nesta quinta-feira, 2, a cantora reagiu a uma publicação do ator e chamou atenção pelo teor do comentário deixado por ela. O ator compartilhou fotos do lançamento da segunda temporada de Amor da Minha Vida, série do Disney+ estrelada por Bruna Marquezine, e recebeu um elogio da cantora em seu perfil pessoal.

“Uma beleza de doer os olhos”, escreveu Anitta, usando seu nome de batismo, Larissa. Na conta oficial, ela também reagiu à publicação com emojis de palmas. Danilo respondeu ao comentário no mesmo tom amoroso: “Para combinar com você”.

A troca acontece após meses de especulações sobre um possível relacionamento entre os dois. Anitta e Danilo começaram a ser vistos juntos em agosto, quando foram flagrados em eventos no Rio de Janeiro. Em setembro, o ator também acompanhou a cantora durante a coroação dela como rainha de bateria da Grande Rio. Apesar das aparições públicas e da recente troca de elogios, os dois ainda não confirmaram oficialmente o status da relação.

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