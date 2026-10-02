A declaração de Anitta para Danilo Mesquita em meio a rumores de romance

A proximidade entre Anitta e Danilo Mesquita ganhou mais um capítulo nas redes sociais. Nesta quinta-feira, 2, a cantora reagiu a uma publicação do ator e chamou atenção pelo teor do comentário deixado por ela. O ator compartilhou fotos do lançamento da segunda temporada de Amor da Minha Vida, série do Disney+ estrelada por Bruna Marquezine, e recebeu um elogio da cantora em seu perfil pessoal.

“Uma beleza de doer os olhos”, escreveu Anitta, usando seu nome de batismo, Larissa. Na conta oficial, ela também reagiu à publicação com emojis de palmas. Danilo respondeu ao comentário no mesmo tom amoroso: “Para combinar com você”.

A troca acontece após meses de especulações sobre um possível relacionamento entre os dois. Anitta e Danilo começaram a ser vistos juntos em agosto, quando foram flagrados em eventos no Rio de Janeiro. Em setembro, o ator também acompanhou a cantora durante a coroação dela como rainha de bateria da Grande Rio. Apesar das aparições públicas e da recente troca de elogios, os dois ainda não confirmaram oficialmente o status da relação.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Continua após a publicidade