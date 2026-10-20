A declaração de amor de Vera Viel no aniversário de Rodrigo Faro

A modelo Vera Viel se declarou para o marido, Rodrigo Faro, nesta terça-feira, 20, data na qual o apresentador faz aniversário. Em uma publicação compartilhada nas redes sociais, Vera desejou felicidades ao amado e reforçou o amor que sente por ele, afirmando que os dois são “uma só vida”.

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“Hoje é o seu aniversário. Depois de tantos anos, somos tão um do outro que o seu coração também bate em mim. Quando você está feliz, a minha alma sorri, quando você está triste, meu coração sente. Porque amar você é isso, já não existir apenas o meu e o seu, mas o nosso. Somos dois corações, uma só vida e um amor que nos faz sentir tudo junto”, disse.

Rodrigo e Vera estão juntos há quase 30 anos, sendo casados desde 2003. O relacionamento resultou em três filhas: Maria, Helena e Clara.

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