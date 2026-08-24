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Cultura

A decisão do STJ sobre condenação de Danilo Gentili por ataques a Sâmia Bomfim

Apresentador realizou comentários gordofóbicos contra a deputada federal

Por Tatiana Moura 24 ago 2026, 15h10 | Atualizado em 24 ago 2026, 15h20
Sâmia Bomfim e Danilo Gentili
Sâmia Bomfim e Danilo Gentili (./Reprodução)
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A decisão do STJ sobre condenação de Danilo Gentili por ataques a Sâmia Bomfim Priorizar nos meus resultados Google

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a decisão de condenar o apresentador Danilo Gentili a pagar 20 mil reais de indenização à deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL). Em 2018, ele fez publicações consideradas gordofóbicas nas redes sociais, direcionadas à política. O julgamento aconteceu no dia 12 de agosto, em sessão virtual.

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O humorista foi condenado pela primeira vez em 2023, mas entrou com um recurso de que a ação, feita em 2022 por Sâmia, estava fora do prazo prescrito. Porém, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) analisou que Danilo fez outras publicações ao longo dos meses e, por conta disso, estava dentro da lei. “Foi bom avisar com antecedência que vai me processar, assim dá tempo da Justiça se preparar e alargar as portas do tribunal para você poder entrar”, escreveu Gentili.

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As ações de indenização que deram o que falar em 2026

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