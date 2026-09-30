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Cultura

A decisão da Record sobre Serginho Hondjakoff em ‘A Fazenda’

Nova acusação de Luiza Ambiel ampliou repercussão do caso

Por Giovanna Fraguito 30 set 2026, 17h35
Homem loiro de pele clara, com camiseta cinza escura e suspensórios pretos, usa um colar de corrente prateada e outro preto. Ele olha para baixo com expressão séria, em um ambiente com parede de tijolos e uma porta cinza à esquerda
Sergio Hondjakoff, o Cabeção de Malhação, em A Fazenda 18  (A Fazenda/Record/Reprodução)
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Sérgio Hondjakoff, 42, não será expulso de A Fazenda 18 após ser acusado pela influenciadora Ana Bruna Ávila, 30, de assédio dentro do reality. A Record analisou as imagens do episódio, exibiu a cena no programa desta terça-feira, 29, e decidiu manter o ator na disputa. Ana relatou que Serginho teria encostado as partes íntimas nela durante um abraço enquanto vestia apenas cueca, episódio que provocou pedidos de expulsão nas redes sociais.

Ao anunciar a decisão, Adriane Galisteu afirmou que algumas atitudes de Serginho chegaram perto de justificar uma expulsão e fez um alerta ao participante. “Cuidado”, disse a apresentadora. A emissora ressaltou ainda que a exibição das imagens não invalidava o desconforto relatado por Ana. Antes da decisão, Serginho havia pedido desculpas às mulheres da casa que pudessem ter se sentido constrangidas, afirmando que comete “equívocos” e que não teria agido por mal.

A repercussão ganhou um novo capítulo quando Luiza Ambiel, 54, afirmou que também teria sido assediada pelo ator durante as gravações do reality Made in Japão, da Record, em 2020. Segundo ela, Serginho teria encostado as partes íntimas em seu corpo enquanto os participantes aguardavam uma prova. Luiza disse ainda que o ator teria deixado a atração após o episódio, embora, à época, sua saída tenha sido oficialmente atribuída a problemas na coluna.

A equipe de Serginho negou a acusação de Luiza e informou que pretende tomar medidas judiciais. O empresário Dino Boyer afirmou que a saída do ator de Made in Japão ocorreu por dores nas costas e classificou o relato como falso. 

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