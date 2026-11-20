O empresário Roberto Justus e a mulher, Ana Paula Siebert, tiveram uma vitória parcial na Justiça após um professor universitário sugerir a morte da filha do casal, Vicky Justus, de 5 anos à época. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve, nesta quarta-feira, 18, a condenação de Marcos Dantas, professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), por danos morais. A decisão, no entanto, reduziu de 150 mil para 50 mil reais o valor da indenização que deverá ser paga à família. O processo teve origem em uma publicação de 2025, quando a menina apareceu ao lado dos pais usando uma bolsa de grife avaliada em 14 mil reais. Ao comentar a imagem no X, antigo Twitter, Dantas escreveu: “Só guilhotina…”.

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Na tentativa de reverter a condenação, o professor argumentou que sua declaração tinha caráter metafórico e fazia referência à Revolução Francesa, período em que a guilhotina foi utilizada para executar integrantes da elite. A defesa também sustentou que a manifestação estava protegida pela liberdade de expressão e que a repercussão nacional ocorreu após a reação da própria família. O desembargador responsável pelo caso, porém, considerou que o comentário ultrapassou os limites da crítica, especialmente por ter como alvo uma criança.

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As ações de indenização que deram o que falar em 2026