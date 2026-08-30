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Cultura

A curiosa coleção de Clara Nunes, que estará detalhada em filme com Camila Pitanga

Roteirista Janaína Tokitaka revela busca pela voz autêntica da cantora e detalhes pouco conhecidos que estarão em cinebiografia

Por Giovanna Fraguito 30 ago 2026, 14h00
Camila Piatanga como Clara Nunes
 (Reprodução/Divulgação)
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A curiosa coleção de Clara Nunes, que estará detalhada em filme com Camila Pitanga Priorizar nos meus resultados Google

A cinebiografia de Clara Nunes terá como um dos principais desafios retratar a personalidade, os dramas e as contradições da cantora para além da imagem consagrada nos palcos. Intitulado Clara, o longa será protagonizado por Camila Pitanga, que também participa da produção, e terá roteiro de Janaína Tokitaka e Flavia Vieira. A história acompanhará a trajetória da artista no Rio de Janeiro durante a década de 1970.

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Em conversa com a coluna GENTE, Janaína contou que a construção da personagem passa pela tentativa de encontrar a voz mais íntima e verdadeira da sambista. “O nosso maior desafio como roteiristas desse filme é entender qual é essa voz de Clara, a voz autêntica dela, porque é uma busca que ela faz. A gente vai representar essa trajetória, essa busca na história do filme, até chegar em qual é a voz autêntica de Clara Nunes”, afirmou.

A autora também elogiou a escolha de Camila para o papel. “Desde a primeira reunião, percebi que ela é a pessoa perfeita e mais certa possível, que entende a Clara, entende o que é a voz da Clara, os dramas e as contradições da personagem. Ela defende Clara como se já fosse ela. Acho que não existe pessoa melhor”.

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Entre os episódios pouco conhecidos que devem aparecer na produção está a relação de Clara com suas bonecas. A cantora manteve uma coleção ao longo da vida e teria reservado um cômodo inteiro para os objetos. “Quando descobri, fiquei completamente obcecada. Isso tem muito a ver com um desejo de infância muito profundo. São detalhes como esses, que a gente não sabe, que compõem uma personagem supercomplexa, mas que o público vai conhecer”, contou.

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