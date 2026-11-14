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Cultura

A crítica de Zé Felipe aos fãs de BTS, conhecidos como armys: ‘Venenosos’

Cantor fez comentários sobre o comportamento que em nada tem a ver com seu público

Por Flávio Monteiro 14 nov 2026, 19h00
Homem sorridente com boné vermelho e camiseta preta, sentado na escada de um jato particular branco, com a língua para fora e fazendo um sinal com a mão
Zé Felipe (Reprodução/Instagram)
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A crítica de Zé Felipe aos fãs de BTS, conhecidos como armys: ‘Venenosos’ Priorize VEJA no Google

Zé Felipe criticou os fãs do grupo de pop sul-coreano BTS. De acordo com o músico de 28 anos, os integrantes das armys, como são conhecidos os fã-clubes da banda, são os usuários “mais venenosos do mundo” a atuarem em redes sociais. “Se você vê lá, os mais venenosos do mundo são os que têm a fotinho do BTS. Tem a fotinho do BTS de perfil, você pode saber que é veneno para o lado do vento, chicotada”, afirmou o artista, em tom descontraído.

O comentário provocou a reação por parte dos integrantes de armys. Houve quem se orgulhou do adjetivo, como uma usuária que afirmou: “Gostei. Ele alertando para ninguém mexer com os meninos, se não o chicote estrala”. Outros levaram a mal o comentário e dispararam contra o músico. “Esse aí tem que se dar a devida desimportância. Nem vale a pena porque o que ele quer é engajamento, tem mais é que ignorar”, disse uma fã.

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A declaração acontece após Zé Felipe, que se define como um usuário pouco frequente do X, entrar na plataforma para ver quais eram as tendências do momento dos usuários. “Cara, fazia tempo que eu não entrava no Twitter. Povo mais sem futuro do mundo”, disparou, antes de tecer sua análise: “Está a mesma coisa de sempre”.

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Com mais de 34 milhões de seguidores nas redes sociais, Zé Felipe costuma ser bastante ativo online. Ele é frequentemente visto engajando seu público ao comentar os mais diferentes assuntos, principalmente com provocações envolvendo sua ex-esposa, Virginia Fonseca.

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