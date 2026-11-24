A crítica de Vladimir Brichta à figura do pai-herói dentro de casa: ‘É nocivo’
Aos 50 anos, ator é o convidado do programa semanal da coluna GENTE
Vladimir Brichta, 50 anos, é pai de Agnes, do seu primeiro relacionamento com a cantora Gena Karla; e Vicente, do atual casamento com a atriz Adriana Esteves. Além deles, considera como filho de coração o enteado Felipe Ricca, filho de Adriana com o ator Marco Ricca. O ator revisitou suas relações de paternidade para atuar no monólogo O Menor Palco do Mundo, em cartaz no Teatro Vivo, em São Paulo. A história propõe uma reflexão sensível sobre os laços familiares. Em conversa no programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), Vladimir fala sobre o problema de se perpetuar a ideia de “pai herói” dentro de casa.
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“(Sobre pais problemáticos) Ou o pai é ausente ou o pai é tóxico. A gente sabe quanto isso é real no Brasil, especialmente. A figura desse pai que simplesmente desaparece ou de um pai que exerce uma violência dentro de casa. Mas ele (o estudioso com o qual teve palestras) chama a atenção para um outro lado que também é nocivo, que é a figura desse pai heroico. É muito fácil, se você tem um pai presente, o filho fala: ‘Uau, quero andar que nem ele, quero falar que nem ele, quero dirigir que nem ele’. A referência é saudável, mas quando esse pai fala para o filho: ‘Olha, eu nunca errei’. Ou ‘o papai sabe tudo’… Ele cria uma autoimagem heroica, infalível que a criança vai crescer num universo de frustração, porque ela é inatingível”.
Captação de imagens e edição: Leo Lemos / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).