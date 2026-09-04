A crítica avaliação da Globo para Cesar Tralli na sabatina dos candidatos: ‘Muito mal’

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Avaliação interna da TV Globo revela que Cesar Tralli teve desempenho abaixo do esperado nas sabatinas presidenciais, mostrando nervosismo e necessitando da ajuda de Renata Vasconcellos, que se destacou. A apuração da coluna GENTE indica que Tralli precisa reverter a percepção negativa para recuperar sua moral.

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A direção da TV Globo fez uma aprofundada avaliação da condução realizada por Cesar Tralli e Renata Vasconcellos nas sabatinas dos presidenciais, que ocorreram ao longo da última semana logo após o Jornal Nacional. A coluna GENTE apurou com exclusividade que, aos olhos da diretoria, Tralli se apequenou e Renata cresceu diante dos candidatos.

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Antes das sabatinas, a TV Globo montou verdadeiro esquema de guerra, como nunca antes realizado por lá, destinando uma equipe inteira de editores e experientes repórteres de política para preparar perguntas, decidir a ordem de cada uma delas, e como Tralli e Renata deveriam agir no bate-bola com cada um dos nomes. Ao longo de todo o dia, eles ficaram treinando cada uma das perguntas, estando inacessíveis ao restante da equipe do JN. O cuidado era que houvesse um certo equilíbrio entre os dois apresentadores na bancada.

Após a rodada de entrevistas, a conclusão: Tralli foi muito mal, estava nitidamente nervoso diante de Lula (PT), e se perdeu nas questões frente a frente com Flavio Bolsonaro (PL). Renata precisou socorrê-lo mais de uma vez. O episódio evidenciou pela primeira vez – de maneira que até o público pudesse perceber – a distância que há entre ele e William Bonner, ocupante anterior de tal cargo. O que se comenta nos bastidores é que Tralli perdeu a moral que tinha desde que assumiu a posição de âncora do telejornal e sabe que vai precisar suar muito a camisa para recuperar o tombo.

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