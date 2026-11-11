A contundente crítica de Carmo Dalla Vecchia à falta de beijo gay na TV

Ainda que se comemore a representatividade de personagens LGBTQIAPN+ na teledramaturgia, para Carmo Dalla Vecchia, 55 anos, ainda é cedo para se considerar um assunto superado. Convidado do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), assim ele fala sobre o assunto:

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“A gente convive diariamente com um mundo que não quer mostrar nem nossos beijos, nem nosso ato de afeto. Se você não encontra pessoas que resolvem levantar uma bandeira e ir à luta, fica mais complicado. Existe muita gente sofrendo por aí, justamente por falta de representatividade. A gente vê debates políticos, a gente vê notícias de atrocidades na televisão das mais variadas formas, das mais violentas formas. No entanto, um beijo entre dois homens ainda é um problema sério. Acho um absurdo”.

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Captação de imagens e edição: Leo Lemos / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).