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Cultura

A controversa lista dos ‘homens mais sexys do mundo’, segundo revista americana

Honraria é concedida anualmente pela revista People

Por Flávio Monteiro 28 out 2026, 07h00
Close-up de Johnny Depp, com cabelo castanho escuro na altura dos ombros, óculos de armação escura e lentes claras, bigode e cavanhaque. Ele usa um terno escuro com camisa branca e tem anéis prateados nos dedos, com o indicador tocando o lábio inferior. O fundo é branco e desfocado
Johnny Depp em 2009. Ator foi selecionado como "homem mais sexy do mundo" pela People neste ano. (Gustavo Caballero/Getty Images)
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A controversa lista dos ‘homens mais sexys do mundo’, segundo revista americana Priorize VEJA no Google

Poucos prêmios são tão descritivos em seu título quanto a láurea de ‘Homem mais sexy do Mundo’, entregue pela revista americana People. Neste ano, o selecionado foi Noah Wyle, protagonista de The Pitt, que disse acreditar que era uma “brincadeira” quando soube da seleção. A coluna GENTE relembra alguns dos nomes que foram selecionados pela publicação – alguns bastante controversos e dignos de discussões acaloradas por fãs nas redes sociais.

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John Legend

Capa da revista People com John Legend sorrindo, vestindo um terno azul-marinho, camisa branca e gravata borboleta preta, abotoando o paletó. Ele usa um relógio prateado e uma aliança. O título principal é Sexiest Man Alive!.
(People/Reprodução)

Embalado por uma boa estreia como jurado no The Voice, o músico americano John Legend foi eleito o homem mais sexy do mundo de 2019. Na ocasião, o autor do hit All of Me se disse “assustado” devido à pressão da laurea. “Todo mundo vai me criticar para ver se sou sexy o suficiente para ter esse título”, afirmou.

Blake Shelton

Capa da revista People com Blake Shelton sorrindo, usando camisa jeans azul, braço esquerdo atrás da cabeça, exibindo tatuagem no bíceps. Título: Blake Shelton Sexiest Man Alive!. Citação: Gwen and I couldnt be more different, but nothings ever worked better
(People/Reprodução)
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Outro jurado do The Voice, o cantor country Blake Shelton foi o selecionado para o honroso título em 2017. “Vocês devem estar ficando sem opções”, disse ele à People, em tom irônico. Nascido em Oklahoma, o músico ganhou projeção em seu papel de mentor no programa, ficando marcado pelo tom cômico.

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The Rock

Capa da revista People com Dwayne The Rock Johnson, careca e musculoso, vestindo camiseta branca e calça jeans, olhando para frente. Títulos: Sexiest Man Alive!, A Serial Killer in South Carolina, Carrie Fisher: My Secret Fling with Harrison Ford.
(People/Reprodução)

Um dos nomes mais famosos do cinema de ação em Hollywood, Dwayne “The Rock” Johnson foi escolhido para a posição em 2016, entrando para o seleto rol como o ganhador mais pesado a obter o título, com 111 kg. “Ser sexy não é algo que se tenta ser. Ser sexy acontece naturalmente quando você está confortável consigo mesmo”, disse o astro após conquistar o prêmio.

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Johnny Depp

Capa da revista People com Johnny Depp em primeiro plano, sorrindo levemente, cabelo escuro e barba rala, vestindo camisa jeans. Títulos: Johnny Depp Sexiest Man Alive!, 110 of the Hottest Guys on the Planet!. Fotos menores de Sarah Palin, Taylor Swift, Robert Pattinson e Ryan Reynolds.
(People/Reprodução)

Sucesso absoluto nos anos 2000, o ator Johnny Depp recebeu sua segunda coroação como homem mais sexy do mundo em 2009. Na ocasião, o ator foi descrito como dono de “um rosto de matar” que “ainda reina como o mais irresistível iconoclasta de Hollywood.

Nick Nolte

Capa da revista People Weekly de 16 de março de 1992, com Nick Nolte sorrindo, usando óculos e camiseta azul. O título principal é NICK NOLTE THE SEXIEST MAN ALIVE! (1992). No canto superior direito, há uma foto menor de Delta Burke com cabelo loiro encaracolado e blazer rosa
(People/Reprodução)
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O ano de 1992 foi o auge da carreira de Nick Nolte. Além de receber sua primeira indicação ao Oscar e vencer o prêmio de Melhor Ator no Globo de Ouro por O Príncipe das Marés, o ator foi escolhido o homem mais sexy daquele ano, por suas características de “Adônis grandalhão com coração de ouro’. Surpreso com o resultado,

Sean Connery

Capa da revista People Weekly de 18 de dezembro de 1989, com Sean Connery em close-up, olhando para a frente, com bigode e sobrancelhas grossas. O título principal diz Sean Connery The Sexiest Man Alive (1989). Abaixo, três fotos menores de Ken Wahl, Michael Jordan e John Goodman.
(People/Reprodução)

Contrariando os estereótipos de que somente homens jovens poderiam ganhar a coroa, a People selecionou o célebre Sean Connery como o homem mais sexy do mundo em 1989. Na ocasião, ele tinha 59 anos, se tornando o mais velho a conquistar o título – recorde que detêm até hoje. “Pela primeira vez, estou sem palavras”, disse o eterno James Bond ao descobrir sobre a indicação.

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