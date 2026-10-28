A controversa lista dos ‘homens mais sexys do mundo’, segundo revista americana

Poucos prêmios são tão descritivos em seu título quanto a láurea de ‘Homem mais sexy do Mundo’, entregue pela revista americana People. Neste ano, o selecionado foi Noah Wyle, protagonista de The Pitt, que disse acreditar que era uma “brincadeira” quando soube da seleção. A coluna GENTE relembra alguns dos nomes que foram selecionados pela publicação – alguns bastante controversos e dignos de discussões acaloradas por fãs nas redes sociais.

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John Legend

Embalado por uma boa estreia como jurado no The Voice, o músico americano John Legend foi eleito o homem mais sexy do mundo de 2019. Na ocasião, o autor do hit All of Me se disse “assustado” devido à pressão da laurea. “Todo mundo vai me criticar para ver se sou sexy o suficiente para ter esse título”, afirmou.

Blake Shelton

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Outro jurado do The Voice, o cantor country Blake Shelton foi o selecionado para o honroso título em 2017. “Vocês devem estar ficando sem opções”, disse ele à People, em tom irônico. Nascido em Oklahoma, o músico ganhou projeção em seu papel de mentor no programa, ficando marcado pelo tom cômico.

The Rock

Um dos nomes mais famosos do cinema de ação em Hollywood, Dwayne “The Rock” Johnson foi escolhido para a posição em 2016, entrando para o seleto rol como o ganhador mais pesado a obter o título, com 111 kg. “Ser sexy não é algo que se tenta ser. Ser sexy acontece naturalmente quando você está confortável consigo mesmo”, disse o astro após conquistar o prêmio.

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Johnny Depp

Sucesso absoluto nos anos 2000, o ator Johnny Depp recebeu sua segunda coroação como homem mais sexy do mundo em 2009. Na ocasião, o ator foi descrito como dono de “um rosto de matar” que “ainda reina como o mais irresistível iconoclasta de Hollywood.

Nick Nolte

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O ano de 1992 foi o auge da carreira de Nick Nolte. Além de receber sua primeira indicação ao Oscar e vencer o prêmio de Melhor Ator no Globo de Ouro por O Príncipe das Marés, o ator foi escolhido o homem mais sexy daquele ano, por suas características de “Adônis grandalhão com coração de ouro’. Surpreso com o resultado,

Sean Connery

Contrariando os estereótipos de que somente homens jovens poderiam ganhar a coroa, a People selecionou o célebre Sean Connery como o homem mais sexy do mundo em 1989. Na ocasião, ele tinha 59 anos, se tornando o mais velho a conquistar o título – recorde que detêm até hoje. “Pela primeira vez, estou sem palavras”, disse o eterno James Bond ao descobrir sobre a indicação.

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