A confusão que quase fez show do Rise Against no Rock in Rio ser cancelado

A banda americana Rise Against agita o público do Palco Mundo na noite de Rock in Rio desta sexta-feira, 4, mas a apresentação não foi cancelada por um triz. Em momento de calmaria em meio ao som pesado do grupo, o vocalista Tim McIlrath confessou ao público que o grupo passou por uma semana cansativa, cujo ponto mais baixo foi a chegada no Brasil — quando os membros descobriram que seus instrumentos haviam sido extraviados.

Os músicos tiveram menos de dois dias para arranjar novo equipamento. “Todo mundo aqui foi legal demais”, disse McIlrath sobre a equipe do Rock in Rio, “mais legal do que em qualquer outro festival, eles se reuniram e prometeram nos ajudar”.

O músico admitiu nunca ter tocado a guitarra elétrica que teve em mãos nesta noite, assim como o baterista Brandon Barnes jamais havia empunhado aquelas baquetas, tampouco o baixista Joe Principe havia dedilhado o baixo que tocou no evento. Orgulhoso da superação, o cantor exaltou a si e seus colegas: “Somos só quatro pessoas no palco. Não precisamos de mais do que isso, podemos tocas nossas músicas no instrumento que for”.

O grupo é o último a se apresentar nesta noite antes do headliner Foo Fighters. A banda comandada por Dave Grohl sobe ao Palco Mundo às 00h05.