A comparação do patrimônio milionário de Bruna Marquezine e Shawn Mendes

Um dos casais mais comentados da atualidade, Bruna Marquezine e Shawn Mendes acumularam patrimônios expressivos ao longo de suas carreiras. O canadense, que se consolidou como um dos principais nomes da música pop na década de 2010, tem uma fortuna estimada em R$ 204 milhões. Parte desse sucesso é resultado de trabalhos como os álbuns Illuminate e Wonder.

Já a brasileira, que ficou famosa ainda na infância por seus papéis na televisão, tem um patrimônio de aproximadamente R$ 30 milhões e R$ 50 milhões. Da participação na novela Mulheres Apaixonadas a produções de Hollywood, como Besouro Azul, Marquezine construiu uma carreira sólida e conquistou bens ao longo dos anos. Seu primeiro imóvel, por exemplo, foi adquirido quando ela tinha apenas 13 anos.

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