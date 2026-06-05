Assim que Rafael Cardoso avisou que se internou voluntariamente para voltar ao tratamento contra a dependência química e o alcoolismo, vários colegas de trabalho se manifestaram nas redes sociais.

Ary Fontoura. demonstrou confiança na recuperação do colega: “Vai conseguir se libertar”. Vera Fischer declarou: “Força, querido”. Oscar Magrini reforçou o apoio: “Irmão, força aí… orando por você”. Já Tássia Camargo elogiou a atitude de Rafael. “Já saiu, pense assim. Bravo pela iniciativa. És muito importante e nada vai te derrubar”.

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