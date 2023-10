A comoção dos artistas com a morte de um gigante da gestão cultural

Atualizado em 30 out 2023, 11h35 - Publicado em 30 out 2023, 11h33

Morreu neste domingo, 29, o filósofo e sociólogo Danilo Santos de Miranda, aos 80 anos. Ao longo de 40 anos, Miranda foi o responsável pelo Sesc em São Paulo, transformando a instituição em um dos mais importantes catalisadores de cultura e shows do país. Com um orçamento milionário, a instituição, ligada ao setor de comércio, se tornou ao longo dos anos em uma potência cultural. Foi sob a gestão de Miranda que o Sesc se abriu para o público, com livre acesso às áreas de convivência.

Pouco conhecido entre o público geral, Miranda era celebrado por todos os artistas. Em uma de suas últimas entrevistas, o dramaturgo José Celso Martinez Corrêa afirmou que “se não tivesse Danilo Miranda, não tinha teatro em São Paulo. Só teria musical”. Após a morte de Miranda, importantes artistas postaram mensagens de pesar, como Ney Matogrosso e Gilberto Gil.

