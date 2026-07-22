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Cultura

A comoção de famosos pela morte de Luiz Carlos Barreto

Histórico produtor morre aos 98 anos de idade

Por Flávio Monteiro 22 jul 2026, 12h10 | Atualizado em 22 jul 2026, 16h09
Homem idoso de perfil, com cabelos brancos e camisa vermelha, olhando para a direita. Fumaça esbranquiçada sobe à sua frente, com fundo escuro e alguns objetos verticais desfocados
O produtor Luiz Carlos Barreto, o Barretão (//Divulgação)
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Um dos principais expoentes do Cinema Novo, o produtor Luiz Carlos Barreto morreu nesta quarta-feira, 22, levando a uma grande comoção pela perda do histórico diretor, produtor, fotógrafo, roteirista e jornalista. Diversos artistas e políticos importantes lamentaram a morte de “Barretão”, que participou de produções clássicas do cinema brasileiro, como Bye Bye Brasil (1980) e Terra em Transe (1967).

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Matheus Nachtergaele

O ator se emocionou ao falar de Barretão durante uma participação no canal de notícias GloboNews. “Ele é, talvez, o maior fomentador do cinema brasileiro de todos os tempos. Eu acredito que a história do nosso cinema não seria a mesma sem o Luiz Carlos”, disse Matheus. “Nem o Cinema Novo teria existido direito se não fosse o talento, a inventividade do Luiz Carlos”, completou.

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Gloria Pires

Em uma publicação no Instagram, a atriz prestou sua homenagem a Luiz Carlos Barreto, compartilhando uma imagem na qual aparece sorrindo ao lado do histórico produtor. “Barretão, guerreiro do cinema brasileiro, descanse em paz. Aqui, meu amor à família Barreto, que é um pouco minha também”, escreveu Glória.

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Eduardo Barata

O diretor teatral também deixou sua celebração a Barretão nas redes sociais. De acordo com Eduardo, o histórico produtor foi uma das “maiores referências do cinema e da cultura brasileira”, atuando em diversas obras que marcaram a nossa cinematografia. “Sua coerência, sua capacidade de diálogo e seu compromisso com a cultura sempre foram uma referência para mim. Descanse em paz”, disse, em publicação no Instagram.

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Luis Carlos Barreto
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