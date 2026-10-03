A coincidência da discussão sobre bets na novela ‘Quem Ama Cuida’

A proibição das bets no Brasil ganhou um eco quase imediato no horário nobre da Globo. Em Quem Ama Cuida, Ulisses Brandão, personagem de Alexandre Borges, voltou a se entregar aos jogos de azar em uma recaída exibida justamente em meio à repercussão da medida que proibiu a exploração, a oferta e a publicidade das apostas de quota fixa no país. A MP foi assinada em 25 de setembro.

O encontro entre realidade e ficção foi pensado por Walcyr Carrasco, que assina a novela com Claudia Souto, para aproximar o drama de uma discussão que já ganhava força fora da televisão. Na trama, o empresário enfrenta há meses a compulsão pelo jogo: acumulou dívidas, vendeu sua participação na joalheria da família e chegou a ser flagrado por Fábia, vivida por Flávia Alessandra, em um cassino clandestino.

O vício, portanto, deixou de ser apenas uma característica do personagem para ganhar um peso atual. Enquanto o governo iniciou o processo de retirada das plataformas do ar e estabeleceu regras para a devolução dos saldos dos apostadores, Quem Ama Cuida expõe no horário nobre as consequências pessoais e financeiras da dependência em jogos.

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