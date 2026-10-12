A cobrança milionária contra casal de ex-BBBs na Justiça

Os ex-BBBs Adriana Sant’Anna e Rodrigo Gomes Simoni, conhecido como Rodrigão, tiveram valores bloqueados pela Justiça de São Paulo em meio a uma disputa judicial que se arrasta desde 2017. O casal, que se conheceu durante o Big Brother Brasil 11, é cobrado pela WFA Marketing e Eventos, empresa ligada ao empresário Fábio Ponte. A dívida, inicialmente calculada em mais de 1,4 milhão de reais, chegou a 1,7 milhão de reais em agosto deste ano.

A disputa começou após Rodrigão abandonar o projeto musical Os Marvados, antes do término de um contrato de três anos. A produtora alegou que a saída unilateral provocou prejuízos financeiros. Em março de 2022, o ex-BBB foi condenado a pagar uma multa contratual de 400 mil reais, além de indenização por danos morais. Adriana também foi condenada a indenizar a empresa. A decisão foi mantida em segunda instância, mas o casal ainda tenta recorrer aos tribunais superiores.

Diante da falta de pagamento, a Justiça autorizou o bloqueio de valores por meio do sistema de busca de ativos financeiros do Judiciário. Foram encontrados e bloqueados 367,7 mil reais, enquanto nenhuma quantia havia sido localizada em nome de Rodrigão. Na cobrança judicial, cerca de 1,21 milhão de reais são atribuídos individualmente ao ex-BBB, além de 218 mil reais cobrados dos dois em conjunto. Como a execução da sentença ainda é provisória, o dinheiro bloqueado não foi repassado à produtora.

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