A cobrança de Dinho Ouro Preto contra STF e Vorcaro no Rock in Rio

O vocalista do Capital Inicial, Dinho Ouro Preto, utilizou a apresentação da banda no Rock in Rio para chamar a atenção para o escândalo envolvendo o Banco Master e o banqueiro Daniel Vorcaro, que teve repercussões junto ao Supremo Tribunal Federal nesta semana. “Essa próxima música é para o Daniel Vorcaro. Essa música é para os ministros do STF que nos devem explicações. Essa vai para os políticos de direita, de centro, de esquerda, que nos devem explicações”, disparou o cantor.

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