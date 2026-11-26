Vidya Harley deixou a Clínica Maxwell, em Atibaia, após 25 anos de internação. Sobrinha de Anita Harley, herdeira das Casas Pernambucanas, ela se reencontrou com familiares no episódio final da série documental A Clínica. A produção foi a primeira a mostrar Vidya em frente às câmeras na semana passada, embora com a proteção de uma imagem desfocada.

“Ela simplesmente chamou um caminhão de mudança, decidiu com o curador a vida que ela ia ter lá fora… e foi embora”, disseram Andréa e Juliana Lundgren, primas de Vidya. A dupla aponta que ocorreu um encontro pessoalmente com a parente antes da saída definitiva, e que elas se surpreenderam com as condições da prima: “Encontramos uma pessoa praticamente normal, em comparação com o que diziam. Com memória, consciente”.

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