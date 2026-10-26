A chance de Chris Brown ser preso por agressão

O cantor Chris Brown foi condenado nesta segunda-feira, 26, a oito meses de prisão por agredir um produtor musical com uma garrafa de tequila em uma boate de Londres, na Inglaterra. A sentença, proferida pelo Tribunal da Coroa de Southwark, ficará suspensa por doze meses, o que significa que o artista não precisará ir imediatamente para a cadeia. Caso cometa outra infração durante esse período, no entanto, poderá ser preso. O episódio ocorreu em fevereiro de 2023, quando Brown atacou Abraham Diaw, seu ex-amigo, na pista de dança da boate Tape, no bairro de Mayfair.

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Imagens das câmeras de segurança mostraram o cantor atingindo a vítima duas vezes na cabeça com uma garrafa de vidro. A agressão durou cerca de vinte segundos e contou com a participação de Omololu Akinlolu, 40, preparador vocal de Brown, que também foi condenado. Durante a audiência, o juiz Tony Baumgartner classificou o episódio como um grave ato de violência pública e ressaltou que a fama e o sucesso do artista não lhe garantiam tratamento diferenciado. Brown, que se declarou culpado de participação na briga em julho, havia sido preso em maio de 2025, após retornar ao Reino Unido, mas acabou liberado mediante fiança.

Não é a primeira vez que o cantor enfrenta problemas com a Justiça por violência. Em 2009, Brown foi condenado por agredir a então namorada, a cantora Rihanna às vésperas da cerimônia do Grammy. Na ocasião, recebeu cinco anos de liberdade condicional e foi obrigado a cumprir serviços comunitários.

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