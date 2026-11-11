A censura da Globo à cena de sexo de casal gay em ‘Quem Ama Cuida’

A primeira noite de amor de Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli), de Quem Ama Cuida, não foi exibida da forma como o público esperava. No capítulo levado ao ar na terça-feira, 10, a TV Globo interrompeu a sequência justamente na hora em que os personagens se preparavam para viver um momento íntimo. A decisão só entregou frustração e, por consequência, provocou uma onda de críticas.

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Na cena, os dois aparecem em clima de romance no apartamento de Felipe. Depois de trocarem carinhos e entrelaçarem as mãos, eles seguem em direção à cama. Quando a situação começa a avançar para o sexo, Mau Mau apaga a luz e a novela corta para outro núcleo. Na sequência, aparece um momento de intimidade entre o casal principal do folhetim, Adriana (Letícia Colin) e Pedro (Chay Suede).

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A diferença na abordagem acabou reforçando a decepção, já que ficou visível um tratamento desigual entre casais homoafetivos e heterossexuais na trama escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto. Enquanto a intimidade dos personagens gays foi interrompida, a do casal hétero ganhou mais espaço na tela.

Conhecido nas redes sociais como Malipe, o casal conquistou uma torcida entre os espectadores. O primeiro beijo de Mau Mau e Felipe foi exibido em 30 de outubro, também cercado de expectativa dos fãs.

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