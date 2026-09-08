A cena icônica que marcou encontro de bambas no camarote Favela, do Rock in Rio
Mart'nália e Neguinho da Beija-Flor marcaram presença na Cidade do Rock na segunda-feira, 7
A quarta noite de shows no Rock in Rio contou com o brilho do astro Elton John — e também com uma cena memorável. Mart’nália, que festejava seus 61 anos no megaevento, ajoelhou-se e referenciou a primeira vez do intérprete Neguinho da Beija-Flor na Cidade do Rock. A dupla se encontrou no Camarote Favela, que estreia no Rock in Rio, por iniciativa da empresária Gabriela Lopes.
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