A cena de ‘Quem Ama Cuida’ usada pelo STJ para explicar como funciona revisão criminal

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) utilizou Quem Ama Cuida para explicar como funciona na prática uma revisão criminal. Na trama da TV Globo, Adriana, interpretada por Letícia Colin, foi presa pela morte de Arthur Brandão (Antonio Fagundes), mas tenta provar a sua inocência. Chay Suede, que vive o advogado Pedro na novela, achou novos documentos que podem mudar a decisão da Justiça.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

O Judiciário explicou através de postagem nas redes sociais – de maneira simples para o público – como funciona o processo, com imagens da novela de Walcyr Carrasco. “O trânsito em julgado ocorre quando não há mais recursos cabíveis no processo. Mas a lei prevê uma possibilidade excepcional de rever condenações definitivas: a revisão criminal, usada para corrigir possíveis erros judiciários nas hipóteses previstas em lei. (Art. 621 do Código de Processo Penal)”.