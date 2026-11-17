Escolhido para interpretar o próximo James Bond nos cinemas, Robert Pattinson coleciona uma série de papéis icônicos ao longo da carreira, em especial o do charmoso vampiro Edward Cullen na saga Crepúsculo, responsável por sua projeção internacional em 2008. Com a divulgação da novidade nesta segunda-feira, 16, fãs do ator recuperaram momentos marcantes de sua atuação nas telonas, em produções como Batman e A Odisseia, e exaltaram a trajetória do astro no cinema, que teria tido o papel do espião de 007 previsto no primeiro filme da série de fantasia adaptada dos livros de Stephenie Meyer.

No X (antigo Twitter), internautas voltaram a circular uma cena de Crepúsculo em que um dos personagens coadjuvantes está distribuindo panfletos para divulgar a festa de formatura do colégio. “Jogatina, ternos e Bond. James Bond”, brinca o rapaz. Logo em seguida, a câmera corta para uma personagem acompanhando admirada a chegada de Edward, personagem de Pattinson, que aparece de óculos escuros e jaqueta preta, e Bella (Kristen Stewart).

“Crepúsculo previu o futuro: Robert Pattinson como James Bond”, publicou um perfil de entretenimento. Nos comentários, a conta oficial da saga vampiresca escreveu: “Destinado a ser”. Internautas também deixaram recados de admiração à trajetória de Pattinson: “Imagina dizer às pessoas que esse cara vai ser o Batman e o James Bond ao mesmo tempo 18 anos depois”, escreveu um fã. “O maior de todos os tempos”, concordou outro perfil.

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