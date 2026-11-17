A cena de Crepúsculo que ‘previu’ Robert Pattinson como James Bond
Coincidência em primeiro filme da saga que projetou ator no início da carreira chamou a atenção de fãs do novo 007
Escolhido para interpretar o próximo James Bond nos cinemas, Robert Pattinson coleciona uma série de papéis icônicos ao longo da carreira, em especial o do charmoso vampiro Edward Cullen na saga Crepúsculo, responsável por sua projeção internacional em 2008. Com a divulgação da novidade nesta segunda-feira, 16, fãs do ator recuperaram momentos marcantes de sua atuação nas telonas, em produções como Batman e A Odisseia, e exaltaram a trajetória do astro no cinema, que teria tido o papel do espião de 007 previsto no primeiro filme da série de fantasia adaptada dos livros de Stephenie Meyer.
No X (antigo Twitter), internautas voltaram a circular uma cena de Crepúsculo em que um dos personagens coadjuvantes está distribuindo panfletos para divulgar a festa de formatura do colégio. “Jogatina, ternos e Bond. James Bond”, brinca o rapaz. Logo em seguida, a câmera corta para uma personagem acompanhando admirada a chegada de Edward, personagem de Pattinson, que aparece de óculos escuros e jaqueta preta, e Bella (Kristen Stewart).
“Crepúsculo previu o futuro: Robert Pattinson como James Bond”, publicou um perfil de entretenimento. Nos comentários, a conta oficial da saga vampiresca escreveu: “Destinado a ser”. Internautas também deixaram recados de admiração à trajetória de Pattinson: “Imagina dizer às pessoas que esse cara vai ser o Batman e o James Bond ao mesmo tempo 18 anos depois”, escreveu um fã. “O maior de todos os tempos”, concordou outro perfil.
‘TWILIGHT’ predicted the future casting of Robert Pattinson as James Bond. https://t.co/c9x3mU2ee5Siga
— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 16, 2026
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