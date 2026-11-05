A causa da morte da ex-apresentadora do TV Fama Janaína Barbosa, aos 48 anos

A família de Janaína Barbosa, ex-apresentadora do TV Fama, da RedeTV!, divulgou um comunicado nesta quarta-feira, 4, confirmando a causa da morte da jornalista, aos 48 anos. Segundo os familiares, Janaína sofreu um choque anafilático, reação alérgica grave e repentina, que provocou sua morte.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Janaína Barbosa, ocorrido nesta terça-feira, 3 de novembro de 2026, aos 48 anos, em decorrência de um choque anafilático, uma reação alérgica grave e repentina”, informou o comunicado, destacando ainda a trajetória profissional da apresentadora e sua dedicação à vida pessoal. Janaína era casada havia 20 anos com o empresário Felipe Faria e deixa dois filhos, Bernardo e Frederico.

Continua após a publicidade

Conhecida por apresentar o TV Fama ao lado de Nelson Rubens, Janaína ganhou projeção nacional na televisão brasileira durante os anos 2000. Na carreira, também buscou espaço como atriz, chegando a participar da série Casos e Acasos, da TV Globo.