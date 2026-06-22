‘A Casa do Dragão 3’ mostra incesto mais bizarro do universo de Game of Thrones até agora

Atenção: este texto contém spoilers da terceira temporada de A Casa do Dragão.

Na nova temporada de A Casa do Dragão, que estreou no último domingo, 21, na HBO Max, uma nova relação incestuosa chocou o público espectador. Em uma cena, Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) beija a própria mãe, Alicent (Olivia Cooke), diretamente nos lábios. Aparentemente assustada com a atitude do filho, Alicent permanece parada, sem revidar ou questionar o filho pela atitude. O seu rosto, porém, revela choque.

A atitude de Aemond com a própria mãe é considerada um tabu até mesmo entre a família Targaryen, que já tem um histórico incestuoso. O mais extremo que já havia acontecido até então era a relação entre os irmãos Aegon (Tom Glynn-Carney) e Helaena (Phia Saban), que são casados e tiveram filhos juntos. Além disso, Rhaenyra (Emma D’Arcy), meia-irmã de Aemond, é casada com o próprio tio, Daemon (Matt Smith).

Sobre o que é a nova temporada de A Casa do Dragão?

Ambientada 200 anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones, também da HBO, a série derivada acompanha a disputa entre duas linhagens da família Targaryen pelo Trono de Ferro, liderada pelos irmãos Rhaenyra (Emma D’Arcy) e Aegon II (Tom Glynn-Carney). A nova leva de episódios parte do exato ponto em que a anterior parou, com ambos rumo ao embate. O final anticlimático da segunda temporada enfim se desfaz: logo no primeiro episódio, a guerra começa e dá início à chamada Dança dos Dragões, evento canônico da literatura de George R.R. Martin, tido como o embate mais sangrento de Westeros. Com mortes dolorosas, disputas políticas e muitos, mas muitos dragões, a série retoma o DNA que parecia perdido do universo fantástico que virou febre no mundo.

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