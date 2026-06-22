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Cultura

‘A Casa do Dragão 3’ mostra incesto mais bizarro do universo de Game of Thrones até agora

Nova temporada do seriado estreou no último domingo, 21, na HBO Max

Por Bárbara Bigas 22 jun 2026, 15h29
Um homem de cabelos longos e loiros, com uma faixa preta na testa, e uma mulher de cabelos escuros trançados, com um vestido azul-petróleo, encostam as testas um no outro, com a mão da mulher no peito do homem, em frente a uma lareira acesa
Alicent e Aemond, de 'A Casa do Dragão', protagonizam cena chocante em nova temporada da série (HBO Max/Reprodução)
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Atenção: este texto contém spoilers da terceira temporada de A Casa do Dragão. 

Na nova temporada de A Casa do Dragão, que estreou no último domingo, 21, na HBO Max, uma nova relação incestuosa chocou o público espectador. Em uma cena, Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) beija a própria mãe, Alicent (Olivia Cooke), diretamente nos lábios. Aparentemente assustada com a atitude do filho, Alicent permanece parada, sem revidar ou questionar o filho pela atitude. O seu rosto, porém, revela choque. 

A atitude de Aemond com a própria mãe é considerada um tabu até mesmo entre a família Targaryen, que já tem um histórico incestuoso. O mais extremo que já havia acontecido até então era a relação entre os irmãos Aegon (Tom Glynn-Carney) e Helaena (Phia Saban), que são casados e tiveram filhos juntos. Além disso, Rhaenyra (Emma D’Arcy), meia-irmã de Aemond, é casada com o próprio tio, Daemon (Matt Smith). 

Sobre o que é a nova temporada de A Casa do Dragão?

Ambientada 200 anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones, também da HBO, a série derivada acompanha a disputa entre duas linhagens da família Targaryen pelo Trono de Ferro, liderada pelos irmãos Rhaenyra (Emma D’Arcy) e Aegon II (Tom Glynn-Carney). A nova leva de episódios parte do exato ponto em que a anterior parou, com ambos rumo ao embate. O final anticlimático da segunda temporada enfim se desfaz: logo no primeiro episódio, a guerra começa e dá início à chamada Dança dos Dragões, evento canônico da literatura de George R.R. Martin, tido como o embate mais sangrento de Westeros. Com mortes dolorosas, disputas políticas e muitos, mas muitos dragões, a série retoma o DNA que parecia perdido do universo fantástico que virou febre no mundo.

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