Depois de mais de cinco décadas de uma carreira bem-sucedida, a dupla Chitãozinho e Xororó anunciou sua aposentadoria no último domingo, 22, levando a lamentos de uma multidão de fãs. No entanto, os artistas vão ter uma última oportunidade de receber o carinho do público, já que irão fazer uma turnê de despedida ao longo do ano de 2027.

“Durante mais de cinco décadas, a estrada foi a nossa verdadeira casa, e pisar no palco tornou-se uma experiência mágica: é ali, sob aquelas luzes, que sentimos que a nossa missão de sermos operários da música se completa”, dizem os artistas em sua carta de despedida. “E para fechar esse ciclo, ao longo de 2027 rodaremos pelos estádios desse país com a turnê de despedida Entretempos, transformando cada show em uma oração e em uma grande festa de gratidão olho no olho”, anunciou a dupla.

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Leia a carta na íntegra:

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Uma carta pessoal de Chitãozinho & Xororó.

Queridos amigos e amigas fãs,

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Ainda é difícil encontrar as palavras exatas para traduzir o tamanho deste momento, mas esta decisão — amadurecida há anos — chega com uma paz profunda e a consciência tranquila. Se fecharmos os olhos por um instante e voltamos ao interior do Paraná, onde dois meninos com uma viola no colo e uma fé inabalável cantavam em circos, sonhando em um dia viajar o Brasil.

Durante mais de cinco décadas, a estrada foi a nossa verdadeira casa, e pisar no palco tornou-se uma experiência mágica: é ali, sob aquelas luzes, que sentimos que a nossa missão de sermos operários da música se completa. Existe uma simbiose perfeita com vocês — um público que respeitamos profundamente, que sai de casa, enfrenta trânsito, compra um ingresso e escolhe estar ali conosco. Quando olhamos nos olhos de quem está na grade, puxamos o coro e vemos gerações inteiras abraçadas cantando as nossas canções, entendemos que a nossa voz deixou de ser só nossa: ela virou trilha sonora da vida e das histórias de vocês.

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Conquistamos palcos, prêmios e multidões, mas a nossa maior satisfação não está nos números: está em saber que dois meninos de Astorga chegaram tão longe com humildade, sem nunca esquecer de onde vieram, e que a música foi o jeito que Deus encontrou de juntar a nossa família à de vocês. Por isso, deixamos claro: esta é uma despedida dos palcos, nunca da música — porque a música é o que nós somos. E para fechar esse ciclo, ao longo de 2027 rodaremos pelos estádios desse país com a turnê de despedida Entretempos, transformando cada show em uma oração e em uma grande festa de gratidão olho no olho.