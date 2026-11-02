A carreira secreta do Príncipe William: ‘Não era bom’

O príncipe William do Reino Unido revelou ter tentado emplacar uma carreira como DJ na sua juventude. “Passei por uma fase em que queria ser DJ, o que não deu muito certo”, revelou o herdeiro da Inglaterra, em entrevista ao The Graham Norton Show, apontando que chegou a ter até um nome artístico inusitado.

“Eu inventei um nome. Me chamavam de ‘DJ Xara’ com X”, disse William. Aos 44 anos, o príncipe reconheceu que “não era bom”, levando os outros convidados do podcast a se divertirem com sua situação. “DJ Zara? Que nome horrível”, afirmou Hannah Waddingham.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)