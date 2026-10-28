A caracterização de Taís Araújo em ‘A Nobreza do Amor’

Taís Araujo ganhou uma caracterização marcante para interpretar a rainha Menemi em A Nobreza do Amor, novela das seis da Globo. Com um moicano alongado, tranças, unhas em formato de garras e lentes de contato verdes, a atriz leva cerca de 1h20 para se transformar na personagem. O visual, criado pelo caracterizador Auri Motta e pela figurinista Luiza Romar, reúne referências de diferentes regiões da África, como Ruanda, Sudão, Etiópia e Benim, além de elementos afrofuturistas e inspirações em guerreiras de videogames. Já os figurinos incorporam peças de macramê, acessórios metálicos e referências à ourivesaria africana.

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Na trama, Menemi governa o reino de Zinga e se alia à princesa Alika, interpretada por Duda Santos, para recuperar o trono de Batanga. A participação também marca o reencontro de Taís com o marido, Lázaro Ramos, que vive o vilão Jendal. Os dois protagonizarão um confronto em cenas previstas para sexta-feira, 30, quando a rainha questionará o governante sobre as ameaças contra Alika.