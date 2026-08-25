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Cultura

A cantora sertaneja que vai na contramão de Ana Castela no campo político

Em um gênero marcado por nomes alinhados à direita, Lauana Prado se destaca por declarar apoio a Lula e falar abertamente sobre suas posições políticas

Por Ana Rita Fernandes 25 ago 2026, 14h11 | Atualizado em 25 ago 2026, 14h30
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Lauana Prado durante anúncio da gravidez (Universal Music/Divulgação)
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A cantora sertaneja que vai na contramão de Ana Castela no campo político Priorizar nos meus resultados Google

Ana Castela virou alvo de críticas nas redes sociais após aparecer ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) durante a Festa do Peão de Barretos. A aproximação com o parlamentar de direita, somada a um gesto associado ao Partido Liberal, levantou especulações sobre o posicionamento político da cantora e provocou reações de outras celebridades.

Um homem e uma mulher sorrindo para a câmera em um show. A mulher usa um chapéu rosa e faz um sinal de paz com a mão direita. O fundo mostra uma multidão e luzes roxas e azuis do palco
Ana Castela e Nikolas Ferreira (Reprodução / Instagram)

(Reprodução/Instagram)

O episódio também chama atenção para um contraste dentro do próprio sertanejo. Em um gênero frequentemente associado a artistas que manifestam apoio à direita, há uma cantora que segue por um caminho bastante diferente: declarou voto em Lula, já criticou publicamente Jair Bolsonaro e não esconde seu posicionamento político.

Lauana Prado, uma das raras vozes de destaque do sertanejo, é quem assume uma posição de esquerda de forma tão explícita. Em 2022, durante um show, a cantora chegou a incentivar o público a tirar o título de eleitor e declarou apoio ao então candidato Lula. “E na hora de votar, lembrem de mim: ‘L’ de Lauana Prado! Se Deus quiser, a gente vai salvar o Brasil! Simbora, meu povo! Mete o pau! Que nóis é 13 mesmo! “, disse.

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O posicionamento político, porém, não é o único aspecto que diferencia Lauana dentro do sertanejo. Ainda em 2022, a cantora se tornou uma das artistas sertanejas a falar abertamente sobre sua bissexualidade. Embora não se identifique como parte do “queernejo”, movimento que reúne artistas LGBTQIA+ do gênero, a cantora incorpora relacionamentos com homens e mulheres à própria música, como na faixa Pegada Fraca, lançada em 2023.

Seu lado político ficou ainda mais evidente após a eleição de Lula. Em janeiro de 2023, durante a posse do presidente, Lauana comemorou publicamente a mudança de governo e aproveitou para provocar Jair Bolsonaro. “Nunca vi o Bozo trabalhar assim”, escreveu nas redes sociais, antes de celebrar o retorno de Lula à Presidência.

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“O ano já começou maravilhoso. Já temos um novo presidente da República. Isso é lindo, Brasil! Lindo! Eu não pude acompanhar, mas estou muito feliz, com uma sensação de alívio muito grande”, completou em seus stories na ocasião.

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