A cantora sertaneja que vai na contramão de Ana Castela no campo político
Em um gênero marcado por nomes alinhados à direita, Lauana Prado se destaca por declarar apoio a Lula e falar abertamente sobre suas posições políticas
Ana Castela virou alvo de críticas nas redes sociais após aparecer ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) durante a Festa do Peão de Barretos. A aproximação com o parlamentar de direita, somada a um gesto associado ao Partido Liberal, levantou especulações sobre o posicionamento político da cantora e provocou reações de outras celebridades.
O episódio também chama atenção para um contraste dentro do próprio sertanejo. Em um gênero frequentemente associado a artistas que manifestam apoio à direita, há uma cantora que segue por um caminho bastante diferente: declarou voto em Lula, já criticou publicamente Jair Bolsonaro e não esconde seu posicionamento político.
Lauana Prado, uma das raras vozes de destaque do sertanejo, é quem assume uma posição de esquerda de forma tão explícita. Em 2022, durante um show, a cantora chegou a incentivar o público a tirar o título de eleitor e declarou apoio ao então candidato Lula. “E na hora de votar, lembrem de mim: ‘L’ de Lauana Prado! Se Deus quiser, a gente vai salvar o Brasil! Simbora, meu povo! Mete o pau! Que nóis é 13 mesmo! “, disse.
O posicionamento político, porém, não é o único aspecto que diferencia Lauana dentro do sertanejo. Ainda em 2022, a cantora se tornou uma das artistas sertanejas a falar abertamente sobre sua bissexualidade. Embora não se identifique como parte do “queernejo”, movimento que reúne artistas LGBTQIA+ do gênero, a cantora incorpora relacionamentos com homens e mulheres à própria música, como na faixa Pegada Fraca, lançada em 2023.
Seu lado político ficou ainda mais evidente após a eleição de Lula. Em janeiro de 2023, durante a posse do presidente, Lauana comemorou publicamente a mudança de governo e aproveitou para provocar Jair Bolsonaro. “Nunca vi o Bozo trabalhar assim”, escreveu nas redes sociais, antes de celebrar o retorno de Lula à Presidência.
“O ano já começou maravilhoso. Já temos um novo presidente da República. Isso é lindo, Brasil! Lindo! Eu não pude acompanhar, mas estou muito feliz, com uma sensação de alívio muito grande”, completou em seus stories na ocasião.