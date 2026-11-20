A americana Whitney Peak aprendeu a tocar acordeão para Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita, que estreou nos cinemas na quinta-feira, 19. Mas o repertório é curto. “Só sei uma música. Não sei nenhuma outra”, admitiu a atriz, em entrevista a VEJA.

A música em questão tem peso na história. Na trilha sonora do filme, Whitney toca e canta The Goose and the Common, poema inglês anônimo do século XVIII que denuncia a injustiça da privatização das terras comunais na Inglaterra, quando camponeses perderam o acesso a terrenos que eram de uso coletivo. No livro de Suzanne Collins, a canção é um recado velado de sua personagem, Lenore Dove, ao regime autoritário que governa o país fictício de Panem.

Lenore é namorada do jovem protagonista Haymitch Abernathy e a voz mais rebelde da trama. Enquanto Haymitch acredita que os Jogos Vorazes, o massacre televisionado em que jovens lutam até a morte, vão existir para sempre, ela insiste que podem acabar.

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Conhecida pela série Gossip Girl (a versão lançada pela HBO em 2021) e pelo filme Abracadabra 2, a atriz conta que chegou ao elenco apreensiva. “Conversei com Francis no começo do processo e disse que era muita pressão. Lembro de estar muito nervosa com a forma como tudo seria recebido”, diz, sobre o diretor Francis Lawrence, que comanda a franquia desde Em Chamas, de 2013. “E ele respondeu que tínhamos sorte, porque os fãs de Jogos Vorazes são muito acolhedores.”

Ambientado 24 anos antes da história de Katniss Everdeen, heroína da saga original, o novo filme acompanha a edição dos Jogos que Haymitch venceu, e o preço dessa vitória. Para Whitney, é aí que está o peso do longa. “Uma coisa é ver várias pessoas passando por experiências diferentes. Outra é ver uma única pessoa perder tudo o que já amou em tão pouco tempo.”

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A atriz acredita que a história fala diretamente com quem sente que nada muda. “É muito fácil se sentir impotente. Muitos personagens do filme vivem momentos em que querem desistir, de pura exaustão, porque parece que nenhum esforço dá resultado”, afirma. “O filme diz que está tudo bem em ser corajoso, continuar lutando e ter esperança.”

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