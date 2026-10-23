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Cultura

A busca de Matteo Bocelli por uma identidade própria, sem desgarrar do pai

Filho de Andrea Bocelli retorna ao Brasil em outubro com quatro shows da turnê ‘Falling in Love’

Por Giovanna Fraguito 23 out 2026, 08h00
Matteo Bocelli
 (Reprodução/Instagram)
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Matteo Bocelli, 28, retorna ao Brasil em outubro para quatro apresentações da turnê Falling in Love. Filho do tenor Andrea Bocelli, o cantor italiano reconhece que parte do público chega aos seus shows por causa do pai, mas afirma que a autenticidade foi essencial para construir uma identidade própria na música.

“Sei que algumas pessoas vêm da base de fãs do meu pai, então também gosto de oferecer algo que elas conheçam bem. Mas esses clássicos não são necessariamente músicas dele. São canções que também foram interpretadas pelo meu pai, mas que não pertencem nem a mim nem a ele”, afirmou Matteo em conversa com a coluna GENTE. O repertório da nova turnê reúne faixas autorais e versões já esperadas pelo público. “Será uma jornada entre a minha música e alguns covers que acredito que as pessoas queiram ouvir de mim.”

Para o artista, encontrar um caminho próprio em meio às inevitáveis comparações com Andrea não foi um processo simples. “Definitivamente é difícil. Mas, ao mesmo tempo, sempre tentei seguir aquilo que parecia bom para mim. Na música, quando você faz algo que é autêntico para si mesmo, essa é a chave certa. Isso não significa que você alcançará o sucesso, mas sinto que é a única maneira de fazer coisas boas”, contou.

Matteo também guarda um conselho do pai como uma espécie de orientação para a vida e para a carreira. “Não importa o que você faça na vida. O que importa é que aquilo faça você se sentir bem. Isso sempre foi uma estrela-guia para mim. Não importa aonde você vá ou o que alcance, mas que escolha algo que faça você se sentir bem e feliz.”

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Além da música, Matteo diz ter criado uma ligação especial com o Rio de Janeiro. “Talvez seja a cidade de que mais gosto, provavelmente porque é onde estive mais vezes e conheço um pouco melhor. Para mim, o Rio é muito divertido e, acima de tudo, um lugar alegre. É uma sensação estranha, mas parece um pouco com estar em casa. Quando você está em algum lugar e não fica pensando em voltar para casa, apenas aproveita estar ali, é algo ótimo.”

A turnê passará por São Paulo, no dia 24 de outubro, no Tokio Marine Hall; Curitiba, no dia 27, no Teatro Positivo; Rio de Janeiro, no dia 29, no Vivo Rio; e Belo Horizonte, no dia 31, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes.

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